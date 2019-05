Pand Den Haag zwaar beschadigd door explosie

Een explosie heeft donderdagochtend vroeg veel schade veroorzaakt aan een pand in de Haagse Schilderswijk. Niemand raakte gewond. De explosie was in een groot deel van de stad te horen. Kort ervoor rende volgens de politie iemand weg in de richting van de Van Limburg Stirumstraat.

Het gebouw staat op de hoek van de Jan Blankenstraat en de Hoefkade, niet ver van station Hollands Spoor. In het bedrijfspand op de begane grond zitten onder meer een kapsalon en een reisbureau. De dubbele voordeur van het pand werd door de klap weggeblazen. Gevelplaten raakten los en ramen raakten vernield. Overal lag glas. Auto’s die dichtbij het pand geparkeerd stonden, raakten beschadigd.

Een appartementencomplex van drie verdiepingen boven de winkels werd enige tijd ontruimd.