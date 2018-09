Een pand in Amsterdam Nieuw-West is in de nacht van donderdag op vrijdag vermoedelijk beschoten. Volgens de politie gebeurde dat rond 02.50 uur aan de Johan Huizingalaan ter hoogte van de Pieter Calandlaan. Een woordvoerster kon nog niet zeggen wat voor pand is. Niemand is volgens haar gewond geraakt.

De politie is in de ochtend op de hoogte gebracht en onderzoekt de zaak. Meer informatie wordt nog niet bekendgemaakt.