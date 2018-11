PAN Amsterdam toont recent ontdekte Mondriaan

Op de 32e editie van kunstbeurs PAN Amsterdam is een recent ontdekt werk van Piet Mondriaan (1872-1944) te zien. Kunsthandelaar Willem de Winter trof het portret uit 1901 aan tijdens een taxatie. Het doek, waarop Elisabeth Sophia Maria Cavalini (1873-1933) staat afgebeeld, was niet eerder bekend. Het schilderij is op de beurs te koop voor 100.000 euro, liet een woordvoerder weten.

Het komt volgens de organisatie van de beurs zelden voor dat nieuwe werken opduiken in het oeuvre van de beroemde kunstenaar. Het schilderij is 73 bij 53 centimeter en hing bij een particulier in huis in Zandvoort, aldus de zegsman. Het doek staat in geen enkel overzichtswerk beschreven.

PAN Amsterdam opent zondag en duurt tot en met 25 november in de RAI Amsterdam. In totaal tonen 110 antiquairs, galeristen, handelaren hun kunst, antiek en design.