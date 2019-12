Palmen treedt terug als wethouder Brunssum

De omstreden Brunssumse wethouder Jo Palmen trekt zich per 25 december terug. Dat heeft Palmen dinsdag laten weten in een brief aan de gemeenteraad.

De 73-jarige Palmen was al enige tijd ziek, en werd sinds twee maanden tijdelijk vervangen door Jo Mertens. Deze neemt Palmens functie nu op voordracht van zijn fractie BBB Lijst Palmen definitief over.

Palmen werd vorig jaar benoemd tot wethouder, hoewel zijn functioneren omstreden was. Een integriteitsrapport liet zich negatief over hem uit, maar een meerderheid van de raad steunde zijn wethouderschap. Voor toenmalig burgemeester Luc Winants was dat reden om op te stappen.

De ruzies in de raad draaiden om een stuk grond van Palmen. Een deel van de raad nam hem kwalijk dat hij daarover jarenlang procedeerde met de gemeente. De ruzies liep zo hoog op dat Winants vertrok. Hij kreeg bijval van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken, die zelfs dreigde met ingrijpen. Daar is het echter niet van gekomen.

Interim-burgemeester Gert Leers wist de verhitte gemoederen uiteindelijk tot bedaren te brengen en vrede te stichten in de verdeelde raad.

De gemeenteraad van Brunssum droeg een week geleden Wilma van der Rijt (CDA) voor als nieuwe burgemeester van het Limburgse stadje. De 59-jarige Van der Rijt is momenteel wethouder in Best, na eerder wethouder te zijn geweest in Heeze-Leende. Begin volgend jaar volgt zij Leers op.