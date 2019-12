Palmen treedt terug als wethouder Brunssum

De omstreden Brunssumse wethouder Jo Palmen trekt zich per 25 december terug. Dat heeft Palmen dinsdag laten weten in een brief aan de gemeenteraad.

Palmen was al enige tijd ziek, en werd sinds twee maanden tijdelijk vervangen door Jo Mertens. Deze neemt Palmens functie nu op voordracht van zijn fractie BBB Lijst Palmen definitief over.

Palmen werd vorig jaar benoemd tot wethouder, hoewel zijn functioneren omstreden was. Een integriteitsrapport liet zich negatief over hem uit, maar een meerderheid van de raad steunde zijn wethouderschap. Voor toenmalig burgemeester Luc Winants was dat reden om op te stappen.