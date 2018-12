Palestijn wil af van Israël als geboorteland

Een Palestijnse man klaagt Nederland aan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), omdat hij niet wil dat in overheidsdocumenten staat dat Israël zijn geboorteland is.

Emiel de Bruijne, die al jaren in Nederland woont, werd geboren in Oost-Jeruzalem. De oostkant van de stad wordt volgens de internationale gemeenschap al decennia „bezet” door Israël, dat op zijn beurt stelt dat Jeruzalem de „eeuwige en ondeelbare hoofdstad” is.

De Bruijne (1992) probeerde eerder tevergeefs via de Nederlandse bestuursrechter zijn geboorteland te laten wijzigen. Hij procedeerde tot aan de Raad van State, maar kreeg niet zijn zin. Advocatenkantoor Prakken d’Oliveira maakte dinsdag bekend dat De Bruijne naar het EHRM stapt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken biedt wel de mogelijkheid om achter geboorteland ‘onbekend’ te noteren. In 2012 maakte het departement bekend dat de registratie ‘(Bezet) Palestijns gebied’ zou worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP), maar daar kwam het later op terug.