Paleispoorten Het Loo tijdelijk op pootjes

De poortgebouwen aan weerszijden van Paleis Het Loo in Apeldoorn staan tijdelijk op pootjes. Dat is nodig om een nieuwe fundering te kunnen aanbrengen onder de poortgebouwen, die de toegang gaan vormen tot het nieuwe, ondergrondse entreegebouw van het museumpaleis. Paleis Het Loo is sinds januari van dit jaar gesloten wegens de ingrijpende verbouwing en renovatie.

Het ondergrondse entreegebouw ligt 12 meter onder de zogenoemde Bassecour, het plein voor de ingang van het paleis. De Bassecour is daarvoor helemaal uitgegraven en gestut. „Het aanbrengen van nieuwe funderingen onder de historische bebouwing is millimeterwerk”, zei Jorden Hagenbeek, projectleider van de bouw, donderdag. „Want je wil niet dat een monument van 350 jaar oud ook maar een millimeter verschuift. Dan breekt het gebouw.”

De verbouwing en vernieuwing moet in 2021 klaar zijn en kost 123 miljoen euro.