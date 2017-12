Het afgelopen jaar bezochten ruim 258.000 mensen het Koninklijk Paleis Amsterdam. In 2016 ontving het paleis op de Dam 238.000 bezoekers. Dat maakte het officiële ontvangstpaleis van koning Willem-Alexander donderdag bekend.

In totaal was het paleis in de hoofdstad 245 dagen geopend voor publiek. De overige dagen waren gereserveerd voor koninklijke ontvangsten.

Het doel is ook in 2018 het statige pand op de Dam zoveel mogelijk te openen voor geïnteresseerden.