Een bedrijf op Schiphol is maandag weer vrijgegeven nadat het was ontruimd na de vondst van een verdacht pakketje. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft na onderzoek laten weten dat er niets gevaarlijks in zat.

De marechaussee heeft de afzetting rondom de Anchoragelaan op Schiphol weer opgeheven.