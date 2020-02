Pakketje bij bedrijf Utrecht bevatte geen explosief

Het verdachte pakketje dat donderdagochtend werd gevonden in de postkamer van een bedrijf aan de Eendrachtlaan in Utrecht, bevatte geen explosief. Volgens de politie is de afzetting opgeheven.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie was opgeroepen om het pakketje te onderzoeken. Onlangs werd in hetzelfde kantoorgebouw aan de Eendrachtlaan ook al een verdacht pakketje gevonden. Ook dat bleek onschadelijk. In het gebouw zitten onder meer betaalbedrijf equensWorldline en Rabobank.

De afgelopen tijd werden bombrieven bezorgd bij verschillende bedrijven verspreid over het land. Een deel daarvan ontplofte. Die brieven waren het werk van een afperser die een onbekend bedrag in bitcoins eist.