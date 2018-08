Pakketbezorger onwel door lekkend goedje

Een pakketbezorger is woensdag in Utrecht onwel geworden doordat een pakketje in zijn bestelbus een vloeistof lekte. Het ging volgens de veiligheidsregio om een middel dat aan brandstoffen kan worden toegevoegd. Het ziet ernaar uit dat de dampen in de auto bleven hangen. Daardoor kreeg de bezorger onder meer ademhalingsproblemen.

Zo’n twintig medewerkers van webshop Fonq moesten zich uit voorzorg uit de voeten maken. De bestelwagen stond voor het pand van het bedrijf aan de Kobaltweg, maar bleek daar niet te zijn geweest. Ook bleek er geen gevaar voor de omgeving te zijn. Alle medewerkers mochten snel weer naar binnen.

De bezorger is overgedragen aan ambulancepersoneel, aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio.