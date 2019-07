‘Pak landelijke crises sneller landelijk aan’

Een landelijke crisis zoals de 112-storing van vorige week maandag moet volgens de veiligheidsregio’s in het land sneller landelijk worden opgepakt dan nu het geval was. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, het overleg van de 25 veiligheidsregio’s, wil bespreken en onderzoeken „hoe de nationale crisisstructuur beter kan aansluiten op de snelheid van de regionale structuur”.

Bruls, die tevens burgemeester van Nijmegen is, stelt zijn collega-bestuurders voor om het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek te laten doen naar de gang van zaken tijdens de urenlange uitval van het alarmnummer.

Hij hoort graag aanbevelingen van onafhankelijke onderzoekers, bijvoorbeeld ook over de inzet van NL-Alert, waarmee de overheid mensen via hun mobiele telefoon kan waarschuwen. Daar werd tijdens de storing een pijnlijke fout mee gemaakt: in een NL-Alert waarin een alternatief noodnummer van de hulpdiensten had moeten staan, stond per abuis het nummer van de tiplijn van De Telegraaf.

De veiligheidsregio’s gaan eind september ook over de crisisaanpak in gesprek met minister van Veiligheid en Justitie Ferd Grapperhaus.