Pagina’s vol advertenties voor Wiersum

Familie, vrienden, collega’s en de school van één van zijn kinderen staan zaterdag in ruim twee pagina’s met advertenties in NRC Handelsblad stil bij het overlijden van advocaat Derk Wiersum. De raadsman van kroongetuige Nabil B. werd woensdag vlakbij zijn huis doodgeschoten. In totaal 28 advertenties zijn gewijd aan Wiersum. Ook in De Telegraaf en de Volkskrant zijn een paar advertenties geplaatst.

Ook de gerechten, Raad van de Rechtsspraak en de deken van de orde van advocaten staan stil bij zijn overlijden. Wiersum wordt onder meer geroemd om zijn warme vriendschap en kundigheid.