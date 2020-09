Pabostudenten denken na over koershouden

Hoe blijf je op koers? Die vraag stond dinsdag centraal bij de openingsbijeenkomst van Driestar hogeschool in Gouda. SGP-Kamerlid Chris Stoffer: „Laat het je gebed zijn: Heere, houdt U mij vast.”

Opleidingsmanager Annelies Kraaiveld stond in haar appelwoord stil bij Psalm 119:9a: Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden? „Je verwacht dat de dichter aan het einde van de psalm wel met een antwoord komt”, zei de manager van de Goudse hogeschool. „Maar in het laatste vers zegt de dichter dat hij heeft gedwaald als een schaap. En dan bidt hij: „Zoek Uw knecht.” Laten ook wij dat gebed niet vergeten.”

Door de coronamaatregelen vond de opening dit jaar niet plaats in de Goudse Sint-Janskerk, maar in de congreszaal van de hogeschool. Zo’n vijftig studenten woonden de bijeenkomst met het thema ”Koers houden” fysiek bij, overige belangstellenden konden via een liveverbinding meekijken.

Pabostudenten krijgen tijdens hun stages en na hun studie de taak leerlingen toe te rusten, zei Kraaiveld. Ze verwees daarbij naar de uitdrukking ”knowing by heart”: kennen met het hart. „Alleen als je Gods Woord op die manier kent, heb je leerlingen iets te bieden.”

Wegwijzer

SGP-Kamerlid Chris Stoffer nam de studenten mee naar 1985, het jaar dat hij naar groep acht ging. „Mijn meester gaf mij richting en zette mij op koers. Ik denk nog regelmatig terug aan de manier waarop hij in het leven stond. De Heere hield hem vast. Laat dat ook jouw gebed zijn: Heere, houd mij vast.”

Koers houden kan volgens het Kamerlid niet zonder het stellen van een doel, het uitstippelen van een route en het luisteren naar de ervaringen van anderen. „Jullie zijn de wegwijzers voor de komende generaties. Houd vast dat wat je uitstraalt belangrijker is dan wat je zegt.”

Bestuursvoorzitter Rens Rottier sloot de bijeenkomst af. Hij haalde de resultaten aan van een enquête onder de studenten waaruit bleek dat de coronatijd een negatieve invloed heeft op hun studiezin en motivatie. „Dat raakt. Als leerkracht mag je iets betekenen voor kinderen en jongeren in onze samenleving. Het werk van leerkracht is daarom met recht een vitaal beroep; het heeft eeuwigheidswaarde.”