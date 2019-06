„Paay moet verklaren over kluisjesroof”

Patricia Paay zou moeten verklaren in het proces over de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch. De advocaat van een van de verdachten heeft haar dinsdag bij de rechtbank in Breda gevraagd als getuige.

De showdiva zou moeten verklaren over undercoveragenten die zich zouden hebben voorgedaan als criminelen. Die zouden familie van de verdachten hebben bedreigd in een poging bewijs te verzamelen. Paay woont in het oude huis van verdachte Henri van W. Agenten zouden bij die woning op zoek zijn geweest naar de vrouw van Van W.

Tijdens de kluisjesroof tussen 2 en 4 maart vorig jaar maakten volgens justitie vier mannen zeker 8 miljoen euro buit. Tegen twee verdachten is vorige maand zes jaar cel geëist. Het proces is echter onderbroken nadat duidelijk werd dat undercoveragenten mogelijk met bedreigingen hun boekje te buiten gingen. De undercoveractie werd niet opgenomen in het strafdossier, omdat die geen bewijs zou hebben opgeleverd.