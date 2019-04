Paasweekend zomers warm en volop zon

Dit paasweekend wordt heerlijk warm en zonnig, en wel zo’n 10 graden warmer dan normaal. Op de meeste plaatsen zal het kwik tot 23 of 24 graden stijgen, meldt Weeronline.

Zaterdag schijnt de zon flink en is er een zwakke tot matige wind. In Brabant en Limburg kan het plaatselijk zelfs 26 graden worden. Op eerste paasdag (zondag) staat er weinig wind en schijnt de zon. Ook maandag, tweede paasdag, is het terrasweer en behoort een paasbarbecue tot de mogelijkheden.

Het mooie weer is niet zo prettig voor hooikoortspatiënten. Door het warme weer worden veel pollen geproduceerd. Vooral mensen die allergisch zijn voor pollen (stuifmeel) van de berk kunnen klachten krijgen, aangezien de berk al enige tijd vol in bloei staat.