Paasweekeinde begint donderdag met files

De avondspits van donderdag verloopt drukker dan normaal. Voor veel Nederlanders begint donderdagmiddag het paasweekend. De meeste mensen vertrekken direct naar hun vakantiebestemming, verwacht de ANWB.

De verkeersdienst van de ANWB voorziet vooral drukte op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, de A2 tussen Den Bosch en Maastricht, de A12 Utrecht-Duitse grens in beide richtingen en de A50 Zwolle-Nijmegen. In Amsterdam Zuid-Oost trekt het religieuze televisiespektakel The Passion donderdagavond veel publiek. De ANWB adviseert bezoekers om ruim op tijd te vertrekken richting de hoofdstad.

Op de overige dagen van het weekeinde kunnen ook andere evenementen tot verkeersdrukte leiden. Publiekstrekkers zijn onder meer de Keukenhof, Paaspop in Schijndel en de Designer Outlet in Roermond. De attractieparken hebben hun seizoensopening.

Het weer wordt redelijk, zegt Weeronline. Er is op alle dagen ruimte voor de zon en kans op een enkele bui. De temperaturen stijgen tot boven de 10 graden. De paasvuren in vooral Drenthe, Overijssel en Gelderland kunnen leiden tot rookoverlast in de rest van het land. Oorzaak is de oostenwind die de rook westwaarts blaast.