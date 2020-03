Paasvuren in Drenthe gaan niet door vanwege coronavirus

In Drenthe mogen dit jaar geen paasvuren worden opgebouwd en aangestoken. De bouw daarvan zou dit weekeinde beginnen, maar dit is niet mogelijk vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. „Omdat het aannemelijk is dat dat de maatregelen na 6 april blijven gelden, is besloten het opbouwen en het afsteken van paasvuren in Drenthe niet door te laten gaan”, stelt de Veiligheidsregio Drenthe.

De burgemeesters van de twaalf gemeenten in Drenthe hebben vrijdag samen besloten om een streep te zetten door de paasvuren. Ze bepaalden ook dat stadswachten en toezichthouders van de gemeenten voortaan mogen optreden tegen mensen die niet genoeg afstand van elkaar houden. Agenten mochten dat al.

Vorig jaar gingen veel paasvuren in Drenthe ook niet door. Toen kwam dat door een combinatie van droogte en harde wind.

Paasvuren zijn een traditie in het oosten en noorden van het land.