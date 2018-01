Paarlberg niet meer te plukken, zegt advocaat

Voormalig vastgoedman Jan-Dirk Paarlberg, veroordeeld witwasser van door Willem Holleeder afgeperste gelden, is bankroet. Hij heeft meer schulden dan bezittingen en het bedrag aan crimineel geld dat het Openbaar Ministerie (OM) van hem wil terugzien, ruim 25 miljoen euro, is er niet. Zijn vermogen, ooit geschat op zo’n 275 miljoen euro „is geheel verdampt”, zei zijn raadsman Pepijn Slewe voor het gerechtshof in Amsterdam.

Het hof boog zich dinsdag over het hoger beroep in de ontnemingszaak van Paarlberg (60). De gewezen vastgoedtycoon spande de beroepszaak bijna vijf jaar geleden aan. In maart 2013 veroordeelde de rechtbank hem tot het terugbetalen van 25,7 miljoen euro crimineel geld. Dat was nadat hij vier jaar cel aan zijn broek had gekregen voor het witwassen van onder meer de bijna 18 miljoen euro, die Willem Holleeder van Paarlbergs voormalige zakenpartner Willem Endstra afperste.

Zijn veroordeling voor het witwassen van de Endstra-miljoenen vocht Paarlberg tot bij de Hoge Raad tevergeefs aan. Ook in de zaak rond zijn crimineel verdiende vermogen heeft hij altijd schuld ontkend. Bij de miljoenen van Endstra, vermoord in 2004, zou het zijn gegaan om ontvlechting van zakelijke betrekkingen. Holleeder zei hij maar een paar keer te hebben ontmoet.

Dinsdag benadrukte Paarlberg voor het hof „in 1998 te hebben gebroken met Endstra, juist omdat hij omging met mensen zoals Holleeder”. Hij herhaalde dat hij onschuldig is en zei samen met advocaat Geert-Jan Knoops met betrekking tot zijn veroordeling voor witwassen een herzieningsverzoek aan de Hoge Raad voor te bereiden.