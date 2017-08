Paardenspektakel bij militair museum Soesterberg

Paarden draven in galop, kanonnen spuwen vuur. Het Nationaal Militair Museum in Soesterberg brengt met een paardenspektakel de 5000-jarige relatie tussen paard en soldaat in beeld. Vúúúr…!

Een handvol Gele Rijders en Rode Huzaren draaft met paarden over de Arena bij het Nationaal Militair Museum (NMM). De ruiters trekken een antiek kanon voort dat tot en met 1940 dienst heeft gedaan bij de Koninklijke Landmacht.

Het Korps Rijdende Artillerie stamt uit 1793. Tijdens de Slag bij Waterloo in 1815 onderscheidden de manschappen zich door hun dappere optreden. Het Korps Rijdende Artillerie is nog altijd een operationele eenheid van de Koninklijke Landmacht, die vuursteun levert voor de manoeuvre-eenheden. Verder treden de Gele Rijders, afgeleid van hun gele outfit, elk jaar op tijdens Prinsjesdag.

paarden

In Soesterberg brengen militairen in historische uniformen hun stuk in stelling. Een commandant brult: ,,Vúúúr…!” En het kanon zegt klik. De militair trekt opnieuw aan het ontstekingstouw, en nog eens, maar het kanon geeft geen kik.

Pas na een aantal pogingen spuwt het antieke kanon vuur. Een rookpluim stijgt op uit de loop. Missie geslaagd. Nog een aantal keren klinken de salvo’s over het terrein van de voormalige vliegbasis Soesterberg. Het publiek geniet.

Het NMM laat tijdens het tweedaags evenement de geschiedenis van paarden in militaire dienst tot leven komen. Van de Romeinen uit de klassieke oudheid tot en met de mariniers van nu. Vele honderden bezoekers volgen het spektakel vanaf de tribune op de voet.