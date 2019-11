Paardenmarkt Hedel viert 300e editie

Het is maandagmorgen schuifelen langs de bijna 1300 dieren op de 300e Hedelse paardenmarkt. Liefhebbers komen massaal af op deze jubileumeditie, al ligt het aantal paarden honderd stuk lager dan vorig jaar.

„Toch zijn we zeer tevreden”, zegt bestuurslid Daniël van den Berg van de organiserende Stichting Paardenmarkt Hedel.

De 300e paardenmarkt, is dat te bewijzen?

„Jazeker. De eerste documenten waarin over een paardenmarkt wordt gesproken dateren van 1719. Het zou best kunnen dat de markt zelfs ouder is. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er veel archiefmaterieel verloren gegaan. Bekend is dat in het jaar 1719 een verzoek is gedaan aan het Hof van Gelderland om in de baronie Hedel een tweede markt te mogen houden en daarvoor tol te heffen. Er bestond dus al een markt. Of dat nu een paardenmarkt of een beestenmarkt (koeienmarkt) was, weten we niet.”

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

„Er is nu veel meer aandacht voor dierenwelzijn. Het gebied waar de paarden staan, is ruimer opgezet, waardoor ze voldoende bewegingsvrijheid hebben. En we houden het publiek ook wat meer op afstand. Er wordt gezorgd voor genoeg water en voer. We hebben hier bovendien veeartsen rondlopen die de gezondheid van de dieren controleren.”

Toch waren er wat incidenten met dierenactivisten die hun eigen bodyguards meenamen.

„Dat klopt. Eigen beveiligers meenemen is flink overdreven. Er is hier nooit sprake van enige agressie tegen dierenbeschermers. Wat er precies is gebeurd weten we niet, maar grote problemen heeft dat niet opgeleverd.”

Hoe zit het met de competitie met de andere twee grote Nederlandse paardenmarkten in Zuid-Laren en Elst (Gld)?

„Vroeger leefde dat meer dan nu. Het is ook geen doel meer om de grootste te worden, al blijft dat leuk. Dit jaar hebben we met een aanvoer van 1288 paarden er net iets minder dan Zuid-Laren (1314), terwijl we vorig jaar 1390 dieren aangevoerd kregen. Dat heeft met allerlei factoren te maken hebben. Handelaren zijn erg tevreden; er worden veel paarden verkocht. Diezelfde trend was ook op de andere markten zichtbaar. Dat betekent dat er minder paarden over zijn en er dus minder in Hedel kunnen worden aangevoerd.”

Waarom komen zelfs buitenlandse kopers naar Hedel?

„Onze paardenmarkt heeft altijd al veel internationale handelaren getrokken, met name Belgen en Duitsers. Dat komt doordat er in Nederland veel paardenliefhebbers, dus ook paarden, zijn. Bovendien staan onze dieren bekend om hun goede kwaliteit.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws