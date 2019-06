Paarden Oostvaardersplassen naar Wit-Rusland

Een groep van 150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen vertrekt medio juli met vrachtwagens naar het natuurgebied Naliboksky in Wit-Rusland. Volgende week worden ze gechipt en medisch onderzocht, zei een woordvoerster van Staatsbosbeheer. Eerder was er nog sprake van dat ze in juni zouden vertrekken.

Een groep van ongeveer tweehonderd paarden bevindt zich nu al in een vangweide. Deze groep is groter dan de 150 die uiteindelijk emigreren, waardoor er meer mogelijkheden zijn een goede selectie te maken. Na deze controle moeten ze nog dertig dagen in quarantaine. In hun nieuwe thuisland gaan de dieren ook weer een maand in afzondering voordat ze worden losgelaten. Het natuurgebied Naliboksky is het grootste bosgebied in Wit-Rusland en beslaat in totaal 240.000 hectare.

Provinciale Staten van Flevoland besloten vorig jaar het aantal konikpaarden in de Oostvaardersplassen terug te brengen tot 450. De dieren moeten weg uit het natuurgebied omdat er te veel grote grazers rondlopen. Om die reden moesten ook in totaal ruim 1800 edelherten worden afgeschoten.

Een groep van ongeveer dertig konikpaarden is in maart al vertrokken naar het Spaanse natuurgebied Atapuerca nabij de stad Burgos.