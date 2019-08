Paarden Oostvaardersplassen in Wit-Rusland

De eerste groep konikpaarden uit de Oostvaardersplassen is in het Wit-Russische natuurgebied Naliboksky aangekomen. Dat meldt boswachter Mikal Folkertsma in haar blog, waarin zij de voortgang van het transport beschrijft. De paarden kwamen zaterdagavond laat aan, maar konden toen nog niet worden losgelaten vanwege de duisternis.

„Paarden en chauffeurs maken het goed na deze lange reis”, aldus Folkertsma. Zondag hebben de paarden kennis gemaakt met hun nieuwe leefgebied.

De paarden gingen vrijdag op transport, dat eigenlijk gepland stond voor half juli. Dat liep vertraging op omdat afstemming tussen verschillende Wit-Russische ministeries meer tijd vergde. De paarden gingen per familiegroep op weg naar het natuurgebied dat officieel Republican Landscape Reserve Naliboksky heet. Dat is het grootste bosgebied van Wit-Rusland en beslaat in totaal 240.000 hectare.

De bedoeling was dat ze zaterdagochtend al aan zouden komen maar „door de bijzonderheid van het transport kostten de grenscontroles bij Polen en Wit-Rusland veel meer tijd dan verwacht”. De paarden gaan in Wit-Rusland weer in quarantaine. Daardoor kunnen ze ook wennen aan hun nieuwe leefgebied.

Provinciale Staten van Flevoland besloten vorig jaar het aantal konikpaarden in de Oostvaardersplassen terug te brengen tot 450, wat met deze verhuizing wordt gerealiseerd. De dieren moeten weg uit het natuurgebied omdat er te veel grote grazers rondlopen. Om die reden moesten ook ruim 1800 edelherten worden afgeschoten. In het voorjaar is een groep paarden gevangen en in een zogenoemde vangweide geplaatst.

Actievoerders maken al lange tijd bezwaar tegen hoe wordt omgegaan met de dieren in het gebied. Tijdens de winter zouden de dieren voedsel tekort komen. Tijdens de recente hittegolf zeiden critici dat de konikpaarden in de vangweide zonder beschutting in de zon stonden. Maar Staatsbosbeheer en de NVWA zeiden dat het goed ging met de paarden.

De overige konikpaarden, ongeveer honderd, worden de komende weken naar Wit-Rusland gebracht. In maart verhuisde al een groep van 29 paarden vanuit de Oostvaardersplassen naar natuurgebied Atapuerca in Spanje.