Paarden Oostvaardersplassen emigreren

Een groep van 180 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen emigreert naar natuurgebieden in Spanje en Wit-Rusland. Dat maakte Staatsbosbeheer bekend.

De organisatie hoopt dat het transport van een groep van 25 tot 30 paarden naar het Spaanse natuurgebied Atapuerca al snel kan plaatsvinden. De verhuizing van ongeveer 150 konikpaarden naar Wit-Rusland staat begin juni op het programma.

Provinciale Staten van Flevoland hebben vorig jaar besloten het aantal konikpaarden in de Oostvaardersplassen terug te brengen tot 450. „Met deze transporten brengen we het aantal konikpaarden terug naar dit aantal. Ik ben blij dat Staatsbosbeheer dit voortvarend en zorgvuldig heeft opgepakt en een geschikte plek heeft gevonden voor deze dieren”, zegt gedeputeerde Harold Hofstra.

De dieren moeten weg uit de Oostvaardersplassen omdat er te veel grote grazers rondlopen. Om die reden worden in totaal ook ruim 1800 edelherten afgeschoten.

„In hun nieuwe leefgebieden zullen de paarden met hun begrazing een bijdrage leveren aan de verbetering van de natuurwaarden en een gevarieerd landschap”, zegt directeur Sylvo Thijsen van Staatsbosbeheer.

De paarden die naar het natuurgebied Naliboksky in Wit-Rusland gaan, moeten voor vervoer eerst een maand in quarantaine. In hun nieuwe thuisland gaan de dieren weer een maand in afzondering, alvorens ze worden losgelaten. Het natuurgebied, het grootste bosgebied in Wit-Rusland, beslaat in totaal 240.000 hectare.

Het Spaanse natuurgebied Atapuerca ligt bij een archeologische vindplaats nabij de stad Burgos en is een kleine 1000 hectare groot. De Nederlandse konikpaarden komen hier in een gebied van 175 hectare.