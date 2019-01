Paarden in Oostvaardersplassen nog niet weg

Staatsbosbeheer gaat pas aan het eind van de winter aan de slag met de verhuizing van 160 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen. Ze gaan naar andere natuurgebieden in binnen- en buitenland, aldus een woordvoerster. In het Flevolandse natuurgebied blijven 450 paarden over.

De paarden moeten weg omdat er veel te veel grote grazers in het Europese vogelreservaat rondlopen. Om die reden worden ook ruim 1800 edelherten afgeschoten. De heckrunderen in de Oostvaardersplassen blijven ongemoeid.

Staatsbosbeheer verhuist deze en volgende week wel zestig konikpaarden uit het wandel- en recreatiegebied Oostvaardersveld naar Texel en Lauwersmeer. De kudde in het Oostvaardersveld is al vaker uitgedund. De dieren worden met voer in een vangweide gelokt en daar gecontroleerd door een dierenarts. Daarna gaan ze op transport. Hoewel de paarden uit de Oostvaardersplassen veel wilder zijn dan die uit het wandelgebied, hoopt Staatsbosbeheer die 160 dieren op dezelfde manier te kunnen vangen.