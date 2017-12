Paarden geëvacueerd om verwacht hoogwater

Natuurorganisatie Free Nature heeft dit weekeinde een kudde wilde paarden in de Millingerwaard bij Nijmegen naar een hoger gelegen gebied in de uiterwaarden gebracht. Dat was volgens de organisatie nodig, omdat voor de komende week een flink hoge waterstand in de grote rivieren wordt verwacht. De paarden zouden door het water ingesloten kunnen raken.

De waterstand van de Rijn bij Lobith is al hoger dan normaal doordat er veel regen is gevallen. Door smeltende sneeuw en nog meer regen in Zwitserland en Duitsland verwacht Rijkswaterstaat een verdere stijging van het water in Rijn, Waal en IJssel. Ook de Maas zal flink aangroeien, omdat er ook in de Ardennen veel regen en sneeuw is gevallen.

Als het water zo ver stijgt als zondag wordt voorzien, lopen niet alleen uiterwaarden maar ook kades onder water. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel zondag geopend om het rivierwater sneller af te voeren. Omdat sinds het hoge water van 1995 alle dijken zijn versterkt, verwacht de dienst geen ernstige hoogwaterproblemen.