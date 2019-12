Paarden bevrijd uit laag van 1,5 meter mest

In een dorp in West-Brabant zijn veertien paarden bevrijd uit een zwaar vervallen stal. Ze stonden tot hun knieën in een laag mest van 1,5 meter en konden nergens droog liggen. De dieren werden bevrijd door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de politie.

Naar schatting hebben de paarden anderhalf tot 2 jaar aaneengesloten gestaan in de donkere, vuile schuur in geïmproviseerde boxen. Het kostte de LID en politie vele uren om met een slijptol, breekijzers en rieken de paarden los te krijgen.

Een aantal dieren had ‘Turkse sloffen’, een pijnlijke aandoening waarbij de hoeven zo lang zijn geworden dat ze omkrullen. De paarden zijn overgebracht naar een opvangadres waar ze zijn schoongemaakt, verzorgd en medisch gecontroleerd. Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt.

De politie kwam de misstand op het spoor na een tip van iemand die zich zorgen maakte over de paarden. De precieze locatie wordt niet bekendgemaakt, om te voorkomen dat de eigenaar in de media al wordt veroordeeld nog voor het tot een proces komt, zegt een woordvoerder van de Dierenbescherming.