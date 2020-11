Paard sterft na aanrijding, bestuurder rijdt door

Door een aanrijding vlakbij Kedichem in de provincie Utrecht is maandagmiddag een paard dusdanig gewond geraakt dat de dierenarts het dier heeft moeten laten inslapen. De ruiter, een jonge vrouw, kwam met de schrik vrij. De politie zoekt de bestuurder van de auto, die doorreed na het ongeluk.

Volgens de politie werd het paard rond 15.30 uur op de Nieuweweg in die plaats van achteren met hoge snelheid aangereden door een witte auto, mogelijk een Volkswagen Caddy. De auto raakte een van de achterbenen van het paard. De bestuurder zou even gestopt zijn, maar daarna reed hij verder in de richting van Leerdam.

De auto is volgens de politie naar alle waarschijnlijkheid beschadigd aan de linker voorzijde.