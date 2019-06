Een paar honderd mensen hebben donderdagavond in de Ontmoetingskerk in Katwijk afscheid genomen van Anja Schaap. Het stoffelijk overschot van de 33-jarige vrouw werd ruim een week geleden aangetroffen in de Noordzee, ten noorden van de Waddeneilanden.

Schaap werd sinds eind mei vermist nadat ze was vertrokken uit een café in haar woonplaats. De politie doet nog onderzoek naar wat er daarna gebeurd is.

Schaap wordt vrijdag begraven.