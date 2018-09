‘Paar duizend’ onderwijzers naar demonstratie

Een paar duizend basisschoolleraren en schoolleiders gaan komende woensdag in Rotterdam demonstreren, zegt een woordvoerster van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Op die dag houden waarschijnlijk veel basisscholen in Zuid-Holland en Zeeland de deuren dicht.

De onderwijzers willen dat de salariskloof tussen het primair en voortgezet onderwijs wordt gedicht. Ook willen ze dat de in hun ogen te hoge werkdruk wordt aangepakt. Hoeveel scholen meedoen aan de stakingsactie is nog onbekend. „Scholen slagen er alleen met kunst en vliegwerk in om voor alle klassen bij de start van het schooljaar voldoende mensen te krijgen. Invallers zijn niet te vinden”, aldus de AOb.

Onderwijsbonden voeren al anderhalf jaar actie voor betere arbeidsvoorwaarden.