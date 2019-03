Paal en perk aan verdere recreatiebouw bij Ouddorp

De Kop van Goeree krijgt er voorlopig geen nieuwe recreatieparken en minicampings bij. Ook wordt het aantal kamers per bed & breakfast beperkt tot maximaal zeven.

Een door de SGP ingediende motie voor beperking van recreatiebouw bij Ouddorp kreeg afgelopen donderdagavond steun tijdens de gemeenteraadsvergadering van Goeree-Overflakkee.

„De grens van het draagvlak en de draagkracht van de bevolking van Ouddorp is bereikt”, aldus Kees van Dam van de SGP. Zijn fractie meent dat het groeiende toerisme de zondagsrust aantast. Ook is ze bezorgd dat het landschap rond Ouddorp onder druk staat door het toenemende verkeer.

De gemeenteraad van het eiland boog zich over in totaal drie plannen over verblijfsrecreatie en recreatiebouw bij Ouddorp. De algemene conclusie was dat vanaf nu alleen voor kwalitatief hoogwaardige nieuwe plannen nog ruimte kan worden gemaakt. De ChristenUnie wil dat nieuwe bouwplannen op recreatiegebied niet ten koste mogen gaan van landbouwgrond. Ook dit amendement werd aangenomen.