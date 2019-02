P. van de Breevaart (73) overleden

Piet van de Breevaart uit Hendrik-Ido-Ambacht is afgelopen vrijdag overleden op 73-jarige leeftijd. Hij bekleedde vele functies.

Van de Breevaart zat in de jaren tachtig van de vorige eeuw voor de SGP in de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht. Hij schreef een boek en diverse artikelen over de kleine kerkgeschiedenis. In 1983 trad hij in dienst van het Reformatorisch Dagblad. Eerst was hij onderwijsredacteur. Later werd Van de Breevaart hoofd van de redactie politiek in Den Haag. Na zijn vertrek bij het RD doceerde hij enkele jaren journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Ook was hij secretaris van het bestuur van de Petrus Plancius Scholengemeenschap in Rotterdam, een van de voorlopers van het Wartburg College.

Verder was Van de Breevaart penningmeester van de stichting Kom over en help. Afgelopen zomer droeg hij het hoofdredacteurschap van Protestants Nederland, het blad van de gelijknamige vereniging, over.