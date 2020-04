‘Ozb omhoog door coronacrisis’

Gemeenten lopen door de coronacrisis voor miljoenen euro’s aan inkomsten mis. Als het Rijk niet extra bijspringt, kunnen de gemeenten die klap alleen opvangen door volgend jaar de onroerendezaakbelasting (ozb) fors te verhogen. Dat zegt onderzoeker Corine Hoeben van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) tegen BNR.

„De belangrijkste bron van inkomsten voor gemeenten is de uitkering van het Rijk. Als die nou niet verandert, en gemeenten moeten toch een dekkende begroting hebben, dan betekent dat in gemeenten als Amsterdam dat de ozb toch minstens moet verdubbelen. Of je moet heel erg gaan bezuinigen. Maar gemeenten zaten al heel erg krap door problemen op het sociaal domein, dus heel veel bezuinigingsmogelijkheden zijn er vaak niet meer”, zegt Hoeben.

Vooral gemeenten die veel inkomsten verwachtten uit parkeergeld en toeristenbelasting, zoals Amsterdam en Texel, voorzien grote gaten in hun begroting.