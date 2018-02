Oxfam Novib wist van rel

De Nederlandse tak van Oxfam wist sinds 2012 dat medewerkers van de zusterorganisatie in Groot-Brittannië prostituees hadden ingehuurd in Haïti, maar mocht daar publiekelijk niets mee doen.

Dat schreef het AD woensdag.

Medewerkers van het Britse Oxfam waren in 2011 op Haïti bij seksfeesten met jonge prostituees betrokken. Oxfam Novib in Den Haag ontving een intern onderzoeksrapport naar de seksuele misdragingen. Daarmee moest het uitzoeken of Nederlandse hulpgelden zouden zijn misbruikt. Dat bleek niet het geval.

Naar eigen zeggen mocht directeur Farah Karimi van Oxfam Nederland publiekelijk niets met de informatie uit het rapport doen, omdat het een Britse aangelegenheid was. Wel is het interne rapport gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rekenkamer. In het publieke verslag werd er melding gemaakt van „seksuele misdragingen.”

Minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) heeft stappen aangekondigd nu de misstanden in de Britse tak van Oxfam openbaar zijn gekomen. Ze wil in contracten met hulporganisaties protocollen over integriteit opnemen. Die afspraken moeten er onder meer voor zorgen dat er bij wantoestanden geld kan worden teruggeëist.

Dat zei de bewindsvrouw dinsdag in de Tweede Kamer. Kaag heeft de Nederlandse tak, Oxfam Novib, om opheldering gevraagd. Kaag noemde de gebeurtenis in Haïti „totaal onacceptabel.” Op de vraag van de PVV of zij voor een beroepsverbod is voor leden van hulporganisaties die bij dergelijke wantoestanden betrokken zijn, zei Kaag dat haar „emotionele reactie ja is.” Maar ze moet dat eerst verder uitzoeken.

Ondertussen zeggen steeds meer mensen hun steun aan de Nederlandse afdeling van Oxfam op. Inmiddels is het aantal opzeggers van 700 (zondag) gestegen naar ongeveer 1700 (dinsdag). De hulporganisatie heeft in Nederland ongeveer 330.000 donateurs.