Oxfam Novib opent gironummer 400500 voor corona-noodhulp

Hulporganisatie Oxfam Novib opent het gironummer 400500 om geld in te zamelen voor de strijd tegen corona in arme landen. Via een tv-campagne wordt de actie onder de aandacht gebracht.

Volgens Oxfam Novib hebben bijna 3 miljard mensen in ontwikkelingslanden geen toegang tot schoon water en gezondheidszorg. Ze leven dicht op elkaar in sloppenwijken of vluchtelingenkampen en kunnen vaak niet eens hun handen wassen.

De organisatie hoopt op veel gulle gevers. „Ik hoop dat we de geweldige inzet en solidariteit die we in ons eigen land zien, ook op kunnen brengen voor de meest kwetsbare mensen in de wereld. Het is een race tegen de klok om hen weerbaarder te maken met schoon water, zeep en goede voorlichting. Daar hebben we alle hulp bij nodig”, zegt directeur Michiel Servaes. Bij de hulpverlening gaat de prioriteit uit naar burgers die al slachtoffer zijn van oorlog of vervolging, zoals de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh.