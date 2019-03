OVV wil binnen 6 maanden stappen zien

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) moet binnen zes maanden met een reactie komen op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over Michael P., de man die tijdens zijn resocialisatie Anne Faber vermoordde. In die reactie moet hij aangeven hoe hij omgaat met de aanbevelingen van de OVV. Als in die reactie niet voldoende onderbouwd is hoe er met de aanbevelingen wordt omgegaan, kan de Raad besluiten tot aanvullend onderzoek. „Dat gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen”, aldus een woordvoerder van de OVV.

De aanbevelingen van het rapport richten zich op het versterken van de aandacht voor risico’s op recidive, het afstemmen van verantwoordelijkheden op de veilige en verantwoorde terugkeer van delinquenten en het verbeteren van de informatievoorziening.

Dekker heeft al aangegeven dat hij alle aanbevelingen van de OVV zal overnemen. In een reactie liet hij weten dat de overheid is tekortgeschoten in de bescherming die de samenleving van haar mag verwachten.