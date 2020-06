‘OVV wil 1,5 miljoen euro meer budget’

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zou het liefst zien dat het jaarlijkse budget met anderhalf miljoen euro wordt verhoogd. Dat zegt OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem in het AD.

Volgens Dijsselbloem is het huidige budget van ongeveer dertien miljoen euro niet genoeg. „We stonden kort geleden nog zwaar rood, om het maar huiselijk te zeggen”, stelt hij tegenover de krant. „Terwijl we steeds meer vragen krijgen om onderzoeken te doen.”

De budgettaire krapte noopt de OVV minder onderzoeken uit te voeren, stelt Dijsselbloem. Woensdag werd bekend dat de organisatie vanwege geldgebrek en wettelijke beperkingen geen onderzoek gaat doen naar het Nederlandse bombardement op Hawija in Irak in 2015 waarbij zeker zeventig burgerdoden vielen. Regeringspartij D66 had om zo’n onderzoek gevraagd.

„We hebben gewoon niet de financiële middelen nu voor een onderzoek naar Hawija en we willen niet aan ministers hoeven vragen om extra geld”, aldus Dijsselboem. „Dat moet zeer uitzonderlijk zijn. Je loopt namelijk het risico om het verwijt te krijgen dat daarmee ook invloed op het onderzoek kan worden uitgeoefend. Wie betaalt, bepaalt. Dat willen we niet.”

De OVV had een „juridisch buitenommetje” moeten maken om toch onderzoek te kunnen doen naar het bombardement, stelt de voorzitter. „Maar dat raakt aan onze onafhankelijkheid omdat de ministerraad ons dan eenmalig, ad hoc, toestemming had moeten geven. Wij willen graag onderzoeken op basis van onze eigen OVV-wet, omdat die onze onafhankelijkheid garandeert.” Volgens de wet mag de organisatie geen onderzoek doen naar gevechtshandelingen van Defensie, aldus Dijsselbloem.