OVV: veiligheid bruggen geen prioriteit

De overheid doet nog altijd onvoldoende om ongelukken met op afstand bediende bruggen te voorkomen. Veiligheidsrisico’s hebben geen prioriteit, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een woensdag gepubliceerd rapport. Er is sprake van een landelijk probleem, aldus de OVV.

Het rapport komt naar aanleiding van het ongeluk eind vorig jaar op de Prins Bernhardbrug in Zaandam. Daarbij raakten twee mensen zwaargewond. Een paar jaar daarvoor overleed een 57-jarige vrouw bij een vergelijkbaar ongeluk, toen de Den Uylbrug in Zaandam plots openging. De fietsster viel daarbij 15 meter naar beneden en overleed direct. Als na dat ongeluk de aanbevelingen van de Onderzoeksraad direct waren opgepakt, was de kans op het maken van fouten in de brugbediening aanzienlijk verkleind, aldus de OVV.

„Een aanpak vanuit de Rijksoverheid is nodig”, meldt de OVV. De problematiek is namelijk niet uniek voor de gemeente Zaanstad, het gaat om een landelijk probleem.

Na het ongeval op de Den Uylbrug kwam de OVV met aanbevelingen voor de gemeente en het ministerie Infrastructuur en Waterstaat. „Bij de gemeente Zaanstad is de urgentie om verbeteringen door te voeren om meerdere redenen verslapt. Ook het in kaart brengen van de veiligheidsrisico’s verloor prioriteit.”

Na het dodelijke ongeval, werden bij het in kaart brengen van de veiligheidsrisico’s van bruggen in de gemeente maar liefst 72 tekortkomingen gesignaleerd. „Daarna werden er wederom geen algemene maatregelen getroffen om alle bruggen van de gemeente aan te passen. In plaats daarvan werd ervoor gekozen om eerst bij elke specifieke brug de risico’s in kaart te brengen.” De Prins Bernhardbrug zou in januari 2019 aan de beurt komen, twee maanden daarvoor raakte het oudere echtpaar zwaargewond bij het ongeluk. De man viel in het water en de vrouw kwam ten val op het asfalt.