OVV: Rotterdamse haven moet meer doen om olielek te voorkomen

De Rotterdamse haven moet maatregelen nemen om te voorkomen dat er opnieuw een grootschalig olielek plaatsvindt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stelt dat na onderzoek naar de aanvaring in de haven in juni 2018 en het grote lek dat daarvan het gevolg was.

Het tankschip Bow Jubail van het Noorse bedrijf Odfjell was ongeladen, maar zat wel vol stookolie voor de eigen aandrijving. Nadat het tegen een steiger was gebotst in de Derde Petroleumhaven stroomde 200 ton olie uit de enkelwandige brandstoftank het water in. Vele honderden vogels, vooral zwanen, raakten daarmee besmeurd.

Volgens de OVV was de Rotterdamse haven onvoldoende voorbereid op een dergelijk olielek. In eerste instantie werd geprobeerd de olie in te dammen met drijvende schermen, maar er werd niet gemerkt dat olie zich in diepere waterlagen verspreidde. Er was ook onvoldoende materiaal beschikbaar om het lek te bestrijden.

De haven moet voor schepen met een enkelwandige brandstoftank nu rekening houden met de aanlegplaats en ze laten begeleiden door speciale sleepboten. Daarnaast roept de OVV de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, op internationaal in te zetten op het eerder uitfaseren van dergelijke schepen.