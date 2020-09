OVV: regel voor kruisende banen op Schiphol moet strenger

Vliegtuigen die op Schiphol opstijgen en landen op banen die elkaar in het verlengde kruisen, moeten in de toekomst altijd op elkaar wachten. Een uitzondering maken op deze regel moet niet langer worden toegestaan. Dat adviseert de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die onderzoek deed naar een incident in 2018 waarbij twee toestellen dicht bij elkaar kwamen.

In 2018 maakte een landend vliegtuig een doorstart op de Zwanenburgbaan, terwijl een ander vliegtuig op de Kaagbaan al was begonnen met opstijgen en niet meer kon stoppen. De koersen van vliegtuigen op deze twee banen kruisen elkaar, waardoor de twee dicht bij elkaar kwamen. De piloten en luchtverkeersleiding konden op tijd ingrijpen, waardoor een mogelijke botsing werd voorkomen.

Hoewel de regel bij dit soort banen al is dat een vliegtuig eerst geland moet zijn voor een ander kan opstijgen, mag hiervan af worden geweken. Hierdoor kunnen er meer vliegtuigen per uur gebruik maken van de banen, maar volgens OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem moet er een einde aan komen. „Het veiligheidsrisico lijkt in dit geval klein, maar de impact van een botsing van twee vliegtuigen is zo groot dat je juist dit risico niet zou moeten willen aangaan.”