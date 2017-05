OVV overweegt onderzoek na instorten garage

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet oriënterend onderzoek naar de instorting van een parkeergarage in aanbouw zaterdag op Eindhoven Airport. Een delegatie brengt woensdag een bezoek aan de bouwplaats om te bepalen of er nader onderzoek komt, vertelde de Eindhovense burgemeester John Jorritsma dinsdagavond in de gemeenteraad.

De gemeenteraad zit naar aanleiding van de instorting van het gebouw met veel vragen, maar Jorritsma had dinsdagavond nog weinig antwoorden. De burgemeester wil niet speculeren over de oorzaak. Bouwer BAM doet daar zelf onderzoek naar en de gemeente niet. „Laten we niet hijgerig en haastig doen. De oorzaak zal niet makkelijk te achterhalen zijn. Ik heb geen behoefte aan speculatie. Laten we de onderzoekers hun werk laten doen.”

Jorritsma legde uit dat de gemeente toezicht heeft gehouden op de bouw en regelmatig heeft gecontroleerd.

In de komende drukke vakantieperiode zal de gemeente extra alert zijn op de verkeerssituatie rondom het vliegveld. De situatie was de afgelopen dagen al nijpend. Als er maatregelen nodig zijn vanwege de parkeerbehoefte, voor het openbaar vervoer of op de taxistandplaats dan zullen die worden genomen, aldus Jorritsma.

De parkeergarage in aanbouw stortte zaterdag aan het begin van de avond deels in. Er vielen geen gewonden. De parkeergarage van het stormachtig groeiende vliegveld zou in juli opengaan. BAM kreeg de opdracht onder andere omdat het bedrijf tien weken sneller beloofde te bouwen dan de concurrentie.

De schade voor het bouwbedrijf kan volgens analisten oplopen tot 12 miljoen euro.