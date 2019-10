OVV komt met uitkomst onderzoek vreugdevuren

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) komt donderdag naar buiten met de resultaten van haar onderzoek naar het uit de hand gelopen vreugdevuur tijdens de jaarwisseling in Scheveningen. Er ontstond forse schade aan straten, huizen en auto’s als gevolg van een enorme vonkenregen die van een van de twee vuurstapels op het strand afkwam.

De brandweer kon door flink te blussen meer schade voorkomen. Vanwege het gevaar van de overwaaiende brandende snippers ontruimde de politie de hele boulevard. Daar hadden zich duizenden mensen verzameld, die het jaarlijkse vreugdevuur wilden zien.

De OVV keek onder meer naar de (bestuurlijke) voorbereiding van de vreugdevuren en naar de problemen die ontstonden na het ontsteken ervan. De Haagse gemeenteraad had aangedrongen op een uitgebreid onderzoek. De OVV heeft duizenden documenten en correspondentie over de voorbereiding en honderden foto’s en video’s van de vonkenregen in het onderzoek meegenomen.

Bekend was al dat de bouwers, inwoners van Scheveningen en van het nabijgelegen Duindorp, hun vuurstapels hoger hadden gemaakt dan de 35 meter die was toegestaan.