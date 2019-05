OVV gaat vuurwerkramp niet onderzoeken

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet geen vervolgonderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000. Voormalig OVV-voorzitter Tjibbe Joustra heeft dat vorige week, vlak voor zijn vertrek, in een brief gemeld aan Kamervoorzitter Khadija Arib. De Tweede Kamer heeft die brief donderdag gepubliceerd.

Volgens raad heeft het voorval zich te lang geleden voorgedaan om goed onderzoek te kunnen uitvoeren en informatie uit eerste hand te krijgen. „Vaak wordt na een ernstig voorval in de loop der tijd regelgeving aangepast, gaat vluchtige informatie verloren en veranderen betrokken personen van functie of zijn zij niet meer beschikbaar voor de raad”, stelt Joustra.

De Tweede Kamer had zich vorig jaar uitgesproken voor een onderzoek door de OVV naar de vuurwerkramp. Aanleiding was een rapport van klokkenluider Paul van Buitenen. Hij kwam na jarenlang onderzoek tot de conclusie dat justitie in de zaak ‘misleidend’ te werk was gegaan. Fouten van de overheid moesten buiten schot blijven, aldus Van Buitenen, terwijl de ramp juist het gevolg van falend beleid zou zijn geweest.

Bij de vuurwerkramp kwamen 23 mensen om het leven en vielen ongeveer duizend gewonden.