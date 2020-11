OVV doet onderzoek naar lekkage giftige stof bij BP

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat verkennend onderzoek doen naar de lekkage bij de raffinaderij van BP in het Rotterdamse havengebied Europoort. Daarbij kwam dit weekend de giftige stof waterstoffluoride vrij. Een medewerker raakte lichtgewond en moest naar het ziekenhuis.

De OVV is maandag ter plaatse, laat het op Twitter weten. Later zal worden besloten of er een daadwerkelijk onderzoek komt.

Tientallen brandweermannen wisten in de nacht van zaterdag op zondag met waterschermen te voorkomen dat de gevaarlijke stof zich buiten het bedrijfsterrein van BPRR aan de d’Arcyweg kon verspreiden. Hoe de lekkage is ontstaan, wordt nog onderzocht. Er was geen gevaar voor de omgeving.

BP Raffinaderij Rotterdam (BPRR) is één van de grootste raffinaderijen van West-Europa. Het bedrijf verwerkt dagelijks 400.000 vaten aardolie.