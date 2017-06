OVSE: Nederlands stembiljet was onhandelbaar

Het stembiljet voor de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart was voor sommige kiezers onhandelbaar. Nederland moet kijken of er geen gebruiksvriendelijker stembiljet te ontwerpen valt, vindt de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Dat zou het stemmen én het tellen vereenvoudigen.

Vooral ouderen, slechtziende en laaggeletterde kiezers konden vaak moeilijk met het langgerekte stempapier uit de voeten, oordeelt de OVSE op grond van de verslagen van haar waarnemers die de verkiezingen hebben gevolgd. Ook verstandelijk beperkte kiezers worstelden soms met het biljet. De OVSE stelt aan de kaak dat zij in Nederland ook niemand mogen meenemen in het stemhokje om hen te helpen. Nederland heeft een verdrag getekend dat verstandelijk gehandicapten dat recht wel degelijk geeft, brengt de organisatie in herinnering.