Overzicht werk Ans Markus in Amstelveen

Museum Jan van der Togt in Amstelveen geeft van 3 oktober tot en met 7 januari een overzicht van werk uit de hele loopbaan van Ans Markus: ‘Als ik jou was…’. De aanleiding is dat de kunstenares dit jaar zeventig is geworden. De expositie omvat meer dan tachtig werken, van de oudste tot de nieuwste, en gaat tien van de twaalf zalen van het museum beslaan.

Te zien is volgens het museum onder meer hoe ze de schaduwkanten van het leven in beeld brengt met de recente schilderijenseries ‘Verborgen verdriet’ en ‘De pijn van oud’ . In ‘De pijn van oud’ geeft ze beelden van haar moeder in haar laatste levensperiode, die zij doorbracht in een verzorgingstehuis. In ‘Verborgen verdriet’ zoomt Markus in op mannen die met zorgen en verdriet kampen waar de buitenwereld geen weet van heeft.

Andere opvallende reeksen zijn portretten van collega’s Frida Kahlo, Egon Schiele, Paul Gaugain, Pablo Picasso, Henri Matisse, Amadeo Modigliani, Edward Hopper en Vincent van Gogh. Ook maakte ze portretten van couturiers: Christian Dior, Coco Chanel, Hubert de Givenchy, Yohjio Yamamoto, Vivien Westwood en Oscar de la Renta.

Verder zijn er onder meer beelden te zien die Markus onlangs maakte in brons en van porselein.