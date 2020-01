Overzicht: wat ging er mis tijdens de jaarwisseling?

In Nederland en daarbuiten gingen mensen op oudjaarsnacht in de fout. Ze brachten vernielingen aan of vielen hulpverleners lastig. Een waarschijnlijk door vuurwerk veroorzaakte flatbrand in Arnhem kostte een vader en zijn zoontje het leven. Een overzicht van de ongeregeldheden.

Klik op de foto voor beelden van de schade.

Flatbrand Arnhem

In Arnhem werd vuurwerk naar binnen gegooid in de hal van een flat. Er onstond een brand, die fataal werd voor een vader (39) en zijn zoontje (4). De 36-jarige moeder en een 8-jarig dochtertje raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Het gezin stond tijdens de brand in de lift en heeft volgens de brandweer via de liftkoker veel rook binnengekregen. Twee jongens, van 12 en 13, zijn aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de brand. Hoe het vuurwerk precies in de hal terechtkwam wordt nog onderzocht, evenals de rol van de jongens daarbij.

In een flat aan het Gelderseplein in Arnhem zijn een vader en zijn zoontje overleden nadat er brand ontstond, waarschijnlijk door naar binnen gegooid vuurwerk. beeld ANP

Onrust in grote steden

In Amsterdam verliep de jaarwisseling onrustig. Hoewel het aantal branden en ambulanceritten vergelijkbaar was met vorig jaar, was de sfeer richting hulpverleners geregeld grimmig, meldt de gemeente. Drie agenten raakten gewond. De gemeente spreekt van substantieel meer incidenten met geweld tegen hulpverleners dan vorig jaar. Een aantal keer moesten hulpverleners zich zelfs terugtrekken. In de meeste gevallen ging het om het bekogelen van agenten met vuurwerk en verzet tijdens aanhoudingen. Een aantal verdachten is aangehouden.

In Rotterdam heeft de politie 59 mensen aangehouden voor onder meer het belagen van agenten, het inbreken in auto’s en het plegen van geweld. Zeker 26 auto’s zijn in brand gestoken. Op het Koninginnehoofd werden verkeersregelaars belaagd en op de Riederlaan kregen ME’ers zwaar vuurwerk naar het hoofd gegooid. Van een politievoertuig werd een raam ingeslagen. Verder vond de politie op twee plekken een zwaargewonde man. Het is nog niet duidelijk hoe de mannen gewond raakten.

In Utrecht heeft de politie 38 mensen aangehouden. 23 van hen zijn minderjarig. Volgens de politie moest de mobiele eenheid diverse keren ingrijpen. De 38 mensen werden aangehouden voor onder meer het verstoren van de openbare orde, vernielingen, openbare dronkenschap. Ook werd er met zwaar vuurwerk gegooid, waardoor een agent een gescheurd trommelvlies opliep.

De hulpdiensten in Den Haag hebben een zeer drukke nacht achter de rug, maar die verliep volgens de gemeente zonder grote incidenten. De brandweer is in Den Haag 608 keer uitgerukt. Volgens de voorlopige cijfers zijn er 33 autobranden geweest. Dat zijn er vijf meer dan vorig jaar. De politie registreerde 44 aanhoudingen en 178 meldingen over onder meer vuurwerkoverlast, vandalisme,vernieling en mishandeling.

Veel politie in en bij afgesloten Duindorp

De gemeente wijst erop dat de voortekenen niet gunstig waren. De afgelopen weken was het onrustig in met name Scheveningen, Duindorp en Laak. Vooral jongeren richtten vernielingen aan, staken vuurwerkbommen af en zochten de confrontatie met de politie. De onrust had waarschijnlijk te maken met het besluit van de gemeente Den Haag om geen vergunningen te geven voor de jaarlijkse vreugdevuren op de stranden van Duindorp en Scheveningen.

„Dit heeft er zeker aan bijgedragen dat er door alle hulpdiensten, het Openbaar Ministerie en alle onderdelen van de gemeente al in een vroeg stadium nauw is samengewerkt om er alles aan te doen waardoor de jaarwisseling dit jaar veilig en feestelijk kon verlopen”, stelt de gemeente.

Belaagde hulpverleners

Vrouw mishandeld

Een 27-jarige vrouw is in de Noord-Hollandse plaats Tuitjenhorn zwaar mishandeld door drie jongens, nadat zij opmerkingen had gemaakt over het afsteken van vuurwerk. Dat gebeurde omstreeks 19.00 uur in de Manusveert in die plaats. Na haar opmerking kreeg de vrouw eerst een duw van een van de jongens, die vervolgens wegrende. Toen de vrouw erachteraan ging, werd ze door het drietal tegen de grond gewerkt en vervolgens geschopt en geslagen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Auto's staan in brand in het Brabantse dorp Veen. Jaarlijks worden in het dorp tijdens de jaarwisseling auto's in de brand gestoken. Dit jaar gingen er minstens zes in vlammen op. beeld ANP

Politieautoruit ingeslagen

Onbekenden hebben woensdagochtend vroeg in Gennep de ruit ingeslagen van een politieauto, terwijl agenten assisteerden bij een ernstig vuurwerkongeval. Een man was zwaargewond geraakt aan zijn hand bij een poging vuurwerk af te steken. Hij moet volgens de woordvoerder van de politie minstens een vinger missen. De man werd met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Toen de agenten terugkeerden naar hun auto, bleek de voorruit van de patrouillewagen ingeslagen te zijn.

Ziekenhuizen druk

Nederlandse ziekenhuizen zijn woensdag druk met het behandelen van vuurwerkslachtoffers. Onder hen is een 3-jarig kind, dat gewond raakte toen vuurwerk in de capuchon terechtkwam. Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam kwamen achttien mensen binnen met oogletsel door vuurwerkongelukken. Tien letsels zijn dusdanig ernstig dat zij blijvend zijn, meldt een woordvoerder van het ziekenhuis.

Voor de patiënten betekent dit verminderd zicht of ogen die uiteindelijk volledig blind worden en wellicht zelfs moeten worden verwijderd. De helft van de slachtoffers was omstander en is geraakt door rondvliegend vuurwerk. Geen van de slachtoffers droeg een vuurwerkbril.

Het aantal slachtoffers dat afgelopen nacht bij het Oogziekenhuis binnenkwam, ligt fors hoger dan tijdens de vorige jaarwisseling. Toen waren het er acht. „Het is speculeren over de oorzaken voor de stijging, maar mogelijk speelt mee dat dit jaar meer vuurwerk is verkocht”, aldus de woordvoerder van het Oogziekenhuis. Verder noemt hij het goede weer, waardoor er mogelijk meer mensen op straat waren. Ook rept hij van de mist. „Mogelijk hadden mensen daardoor geen goed zicht op het vuurwerk.”

Apen omgekomen

Het apenverblijf in de dierentuin van Krefeld vatte vlam, volgens Duitse media waarschijnlijk door vuurwerk. Daarbij kwamen tientallen dieren om, waaronder chimpansees en orang-oetans. beeld AFP

Ook in het buitenland ging het tijdens de jaarwisseling op sommige plekken mis.

Alle ruim dertig dieren in een apenverblijf in de dierentuin van het West-Duitse Krefeld zijn door een grote brand om het leven gekomen. De dierentuin berichtte dat „onze ergste angsten werkelijkheid zijn geworden” en dat geen enkel dier de brand heeft overleefd. Het verblijf brandde volkomen af. Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand is geweest, maar waarschijnlijk heeft vuurwerk een rol gespeeld, aldus Duitse media.

In Brussel zijn tijdens de jaarwisseling meer dan tweehonderd mensen aangehouden. De politie was op grote schaal uitgerukt om rellen te voorkomen zoals die zich vorig jaar in het stadsdeel Sint-Jans-Molenbeek voordeden. Toen richtten relschoppers enorme schade aan en werden tijdens de ongeregeldheden nauwelijks arrestaties verricht. Dat leidde tot veel kritiek op de politie.

Die is daarom bij deze jaarwisseling onder een centraal commando geplaatst en heeft op veel plaatsen snel ingegrepen. „Problemen kregen geen tijd om te escaleren”, aldus een politiewoordvoerder. Naar schatting twintig auto’s zijn uitgebrand, maar grote evenementen zijn rustig verlopen, zoals een vuurwerkshow in het noorden van de stad, waar 60.000 toeschouwers waren.