Overzicht: eerdere pogingen tot terreuraanslag in Nederland

Redactie binnenland

ROTTERDAM. Met de aanhouding van zeven mannen donderdag is er voor de tweede keer in korte tijd volgens het OM een aanslag voorkomen. De afgelopen jaren was er al vaker sprake van (pogingen tot) een terreuraanslag. Een overzicht.

Augustus 2018: een 19-jarige Afghaan met een Duitse verblijfsvergunning steekt vanuit een terroristisch motief twee Amerikanen neer op Amsterdam CS.

Juni 2018: in Rotterdam worden twee mannen aangehouden die volgens justitie op korte termijn een aanslag op de veiligheidsdiensten in Nederland wilden plegen. Ze maakten foto’s en filmpjes van de Erasmusbrug.

Mei 2018: een getraumatiseerde Syrische asielzoeker steekt drie mensen neer in Den Haag. De politie was al eerder getipt dat de man een aanslag wilde plegen.

December 2016: de politie in Rotterdam houdt een 30-jarige man aan die ervan wordt verdacht een terroristisch misdrijf voor te bereiden. Hij had een kalasjnikov en twee volle magazijnen in huis.

Zomer 2016: Hasan A. wordt opgepakt. Hij beraamt onder meer een aanslagen op de vliegbases Volkel en Leeuwarden, op Geert Wilder en premier Mark Rutte.

Maart 2016: de politie arresteert in Rotterdam een 32-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terreuraanslag in Frankrijk.

November 2015: de politie arresteert een Tunesiër en een Syrische Zweed die naar Amsterdam zijn gereisd vanwege plannen voor een aanslag op Schiphol.