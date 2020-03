Overzicht: afgelaste evenementen door striktere maatregelen corona

Premier Rutte gaf donderdagmiddag het dringende advies evenementen met meer dan honderd bezoekers af te gelasten, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In dit artikel een overzicht van belangrijke evenementen en locaties die om die reden niet doorgaan.

RD-congres duurzaam ondernemen

Het RD-congres dat vrijdag gehouden zou worden is afgelast, in verband met de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd. Ook het symposium van Duurzaam Doen (netwerk van reformatorische scholen) gaat vrijdag niet door.

NLdoet

Het Oranje Fonds roept deelnemende organisaties aan NLdoet op hun activiteiten uit te stellen. Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus vindt het Fonds het niet verantwoord om de geplande activiteiten dit weekend door te laten gaan. “Met pijn in ons hart geven we dit advies. NLdoet is immers een feest van sociale verbinding. Maar er is niks belangrijker dan gezondheid”, stelt waarnemend directeur Marc van Hal in een persbericht.

Zendingsdag GZB

Rijksmuseum en Van Gogh Museum

Het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum in Amsterdam zijn tot het eind van de maand dicht. Deze musea zijn doorgaans alle dagen van het jaar open, inclusief feestdagen.