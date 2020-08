Overzicht adviezen: maximaal zes personen thuis

Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakten dinsdag een aantal nieuwe en aangescherpte adviezen bekend tijdens de persconferentie. Een overzicht:

Familiebijeenkomsten, verjaardagsfeestjes, buurtborrels en vriendengroepen zijn op dit moment de bron van de meeste besmettingen. Het kabinet adviseert zéér dringend om geen feestjes te houden en het aantal mensen dat in huis en tuin wordt ontvangen, te beperken tot maximaal zes gasten. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. Daarbij moet vooraf worden gevraagd of iedereen klachtenvrij is. Natuurlijk moet altijd 1,5 meter afstand worden gehouden.

Ga voor feestjes, borrels en andere bijeenkomsten voor grote groepen liever naar een horecazaal, waar meer ruimte is en iedereen een vaste zitplaats heeft. Dus op 1,5 meter, zonder fysiek contact, met registratie en een checkgesprek. Zaalverhuurders en horecaondernemers wordt gevraagd daar scherp op te letten, voor zover ze dat al niet doen. Ook in de handhaving komt daar extra aandacht voor, meldt het kabinet.

„Van alle maatregelen die we vanaf het begin hebben genomen, is het advies zoveel mogelijk thuis te werken een van de meeste effectieve gebleken. Daar zat geen einddatum aan en het advies blijft: werk thuis”, adviseert de rijksoverheid.

Ook werd nogmaals onderstreept dat kinderen thuis moeten blijven als ze klachten hebben of als iemand in het gezin positief test op corona.

De Jonge en Rutte maakten ook bekend dat de periode van thuisquarantaine wordt teruggebracht van 14 naar 10 dagen.